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Чоловік, що погрожував кинутися з Ейфелевої вежі, здався рятувальникам

Чоловік, що погрожував кинутися з Ейфелевої вежі, здався рятувальникам

Київ • УНН

 • 19078 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Сорокарічний чоловік, що заліз в понеділок по конструкціях Ейфелевої вежі до її верхній частині і погрожував скинутися вниз, здався рятувальникам. Про це повідомив телеканал BFM, передає УНН.

Інцидент стався вдень. Одягненій у все чорне людині вдалося подолати всі огорожі, що знаходяться на парапетах вежі, і вилізти на її конструкції на рівні другого поверху. Звідти він почав поступово, без допомоги будь-якого альпіністського обладнання дертися до вершини вежі.

За даними телеканалу, приблизно через півтори години чоловік знаходився на висоті близько 300 м, безпосередньо під верхньою оглядовим майданчиком. На місце події були викликані дві спеціальні групи - рятувальників і поліцейських, навчених діяти на Ейфелевій вежі. Двоє рятувальників, спустившись з оглядового майданчика на мотузках, почали переговори з чоловіком, які затягнулися на багато годин. Лише з настанням темряви він погодився покинути вежу і здався рятувальникам і поліції.

Нагадаємо, в останній раз Ейфелеву вежу закривали у листопаді 2018 року через маніфестації "жовтих жилетів".

Перед цим, вежа повністю закривалася для відвідувачів через спроби самогубства в жовтні 2017 року. Тоді поліції вдалося вмовити молоду людину не робити такий вчинок. Він був успішно знятий з конструкцій, що становило чималу небезпеку для самих рятувальників. У 1996 році на вершину вежі видерся французький "людина-павук" Ален Робер.

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