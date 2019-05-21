Чоловік, який виліз на Ейфелеву вежу, виявився росіянином
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Чоловік, який вчора виліз по конструкціях на Ейфелеву вежу, виявився росіянином. Про це повідомляє BFM TV, передає УНН.
Як повідомило BFMTV близьке до розслідування джерело, чоловік виявився вихідцем з Росії, який звернувся до Франції за притулком.
Зазначається, що він протягом шести годин перебував на конструкції і спустився вниз після переговорів з рятувальниками.
Наразі чоловік знаходиться під вартою.
У той же час повідомляється, що у чоловіка, ймовірно, були суїцидальні нахили.
Нагадаємо, вчора Ейфелеву вежу евакуювали та закрили для туристів через чоловіка, який намагався піднятися по її конструкціям.