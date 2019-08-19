Мужчина выпал из-за руля мотоблока и умер

"В селе Ивангород Ичнянского района в 17:40 18 августа житель села Ивангород, 1985 года рождения, управляя мотоблоком с прицепом, не справился с управлением, не удержался за рулем мотоблока и упал на землю, в результате чего скончался на месте происшествия", - сообщили в департаменте.

Напомним, водитель умер после остановки патрульными из-за нарушений ПДД.