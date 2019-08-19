Чоловік випав з-за керма мотоблока і помер
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Чоловік на Чернігівщині не втримався за кермом мотоблока з причепом, впав на землю і помер. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"У селі Івангород Ічнянського району о 17:40 18 серпня мешканець села Івангород, 1985 року народження, керуючи мотоблоком з причепом, не впорався з керуванням, не втримався за кермом мотоблока та впав на землю, внаслідок чого помер на місці події", - повідомили у департаменті.
Нагадаємо, водій помер після зупинки патрульними через порушення ПДР.