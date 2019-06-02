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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 110451 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 107372 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135341 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143605 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129707 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129999 просмотра

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6 марта, 07:39 • 131213 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Мужчина выпал из корзины воздушного шара и погиб

Мужчина выпал из корзины воздушного шара и погиб

Киев  •  УНН

 • 17756 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 июня. УНН. В Жидачевском районе Львовской области с воздушного шара упал мужчина. От полученных травм он скончался. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в области, передает УНН.

"В Жидачевское отделения полиции поступило сообщение о том, что 1 июня около 21:00 возле села Репехов из корзины собственного воздушного шара выпал человек. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 47-летний житель одного из сел Пустомытовского района.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в оккупированном Крыму девочку потоком ветра отнесло в корзине воздушного шара.

Российский следственный комитет в оккупированном Крыму возбудил дело по факту организации полета на аэростате, в результате которого 12-летнюю девочку ветром отнесло в корзине воздушного шара.

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