Слідком в окупованому Криму порушив справу щодо інциденту з дитиною в повітряній кулі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Російський слідчий комітет в окупованому Криму порушив справу за фактом організації польоту на аеростаті, в результаті якого 12-річну дівчинку вітром віднесло в кошику повітряної кулі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СК.
Так, російські слідчі в окупованому Криму порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 238 КК РФ - надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.
Зазначається, що слідчі провели огляд місця події, в ході якого вилучено оболонка і гондола аеростату. Також вилучено документи на аеростат і на право керування повітряним судном.
Нагадаємо, в окупованому Криму дівчинку потоком вітру віднесло в кошику повітряної кулі.
Куля, що злетіла з майданчика в районі села Журавки, при першій посадці скоїла зіткнення кошиком об землю, в результаті чого вона перекинулася, з неї випало 4 людини, а дитина залишилася в кошику.
Після потоком вітру кулю підняло, і вона почала віддалятися у бік Феодосійської затоки.
Через деякий час куля опустилась на подвір'ї приватного домоволодіння в Феодосії, дівчинка не постраждала.