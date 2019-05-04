Слідком в окупованому Криму порушив справу щодо інциденту з дитиною в повітряній кулі

КИЇВ. 4 травня. УНН. Російський слідчий комітет в окупованому Криму порушив справу за фактом організації польоту на аеростаті, в результаті якого 12-річну дівчинку вітром віднесло в кошику повітряної кулі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СК.