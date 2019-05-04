Следком в оккупированном Крыму возбудил дело на счет инцидента с ребенком в воздушном шаре
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Российский следственный комитет в оккупированном Крыму возбудил дело по факту организации полета на аэростате, в результате которого 12-летнюю девочку ветром унесло в корзине воздушного шара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СК.
Так, российские следователи в оккупированном Крыму возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты оболочка и гондола аэростата. Также изъяты документы на аэростат и на право управления воздушным судном.
Напомним, в оккупированном Крыму девочку потоком ветра унесло в корзине воздушного шара.
Шар, взлетевший с площадки в районе села Журавки, при первой посадке совершил столкновение корзиной о землю, в результате чего она опрокинулась, из нее выпало 4 человека, а ребенок остался в корзине.
После потоком ветра шар подняло, и он начал удаляться в сторону Феодосийского залива.
Спустя некоторое время шар опустился во дворе частного домовладения в Феодосии, девочка не пострадала.