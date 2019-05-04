Следком в оккупированном Крыму возбудил дело на счет инцидента с ребенком в воздушном шаре

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Киев  •  УНН

 • 11286 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Российский следственный комитет в оккупированном Крыму возбудил дело по факту организации полета на аэростате, в результате которого 12-летнюю девочку ветром унесло в корзине воздушного шара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СК.

Так, российские следователи в оккупированном Крыму возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты оболочка и гондола аэростата. Также изъяты документы на аэростат и на право управления воздушным судном.

Напомним, в оккупированном Крыму девочку потоком ветра унесло в корзине воздушного шара.

Шар, взлетевший с площадки в районе села Журавки, при первой посадке совершил столкновение корзиной о землю, в результате чего она опрокинулась, из нее выпало 4 человека, а ребенок остался в корзине.

После потоком ветра шар подняло, и он начал удаляться в сторону Феодосийского залива.

Спустя некоторое время шар опустился во дворе частного домовладения в Феодосии, девочка не пострадала.

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