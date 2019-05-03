В оккупированном Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В оккупированном Крыму девочку потоком ветра унесло в корзине воздушного шара. Об этом сообщило оккупационное управление МЧС РФ по Крыму, передает УНН.
"Сегодня в 07:20 по линии "101" МЧС поступило сообщение о том, что воздушный шар, взлетевший с площадки в районе села Журавки, при первой посадке не далеко от подстанции "Кафа" совершил столкновение корзиной о землю, в результате чего корзина опрокинулась, и из нее выпало 4 человека, один человек - ребенок – остался в корзине шара", - говорится в сообщении.
По данным оккупационного ведомства, потоком ветра шар подняло, и он начал удаляться в сторону Феодосийского залива.
Отмечено, что для перехвата задействовали спасательный катер и привели в готовность спасательный вертолет.
"В ходе дальнейшего полета воздушный шар начал снижаться, а спустя некоторое время опустился во дворе частного домовладения города Феодосия. К счастью, девочка 2007 года рождения, жительница города Самара, в медицинской помощи не нуждалась", - отметил начальник оккупационного управления МЧС РФ по Крыму Александр Еремеев.
Как сообщал УНН, в Кировоградской области воздушный шар с людьми зацепился за деревья и застрял на высоте почти восемь метров.