В окупованому Криму повітряну кулю з дитиною віднесло вітром
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В окупованому Криму дівчинку потоком вітру віднесло в кошику повітряної кулі. Про це повідомило окупаційне управління МНС РФ по Криму, передає УНН.
"Сьогодні о 07:20 по лінії "101" МНС надійшло повідомлення про те, що повітряна куля, що злетіла з майданчика в районі села Журавки, при першій посадці не далеко від підстанції "Кафа" скоїв зіткнення кошиком об землю, в результаті чого кошик перекинулася, і з неї випало 4 людини, одна людина - дитина - залишився в кошику кулі", - йдеться в повідомленні.
За даними окупаційного відомства, потоком вітру кулю підняло, і вона почала віддалятися у бік Феодосійської затоки.
Зазначено, що для перехоплення залучили рятувальний катер і привели в готовність рятувальний вертоліт.
"У ході подальшого польоту повітряна куля почалаа знижуватися, а через деякий час опустилася на подвір'ї приватного домоволодіння міста Феодосія. На щастя, дівчинка 2007 року народження, жителька міста Самара, медичної допомоги не потребувала", - зазначив начальник окупаційного управління МНС РФ по Криму Олександр Єремєєв.
Як повідомляв УНН, у Кіровоградській області повітряна куля з людьми зачепилася за дерева і застрягла на висоті майже вісім метрів.