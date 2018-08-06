В Кировоградской области воздушный шар с людьми застрял на высоте

"Вчера в Знаменке, возле местного стадиона, зацепился за деревья и застрял на высоте почти восемь метров воздушный шар с людьми, среди которых трое взрослых и двое детей", - написал Миронюк.

Спасатели прибыли на место происшествия и эвакуировали людей.

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Напомним, в Коломые Ивано-Франковской области парашютист во время приземления зацепился и запутался в опоре ЛЭП.