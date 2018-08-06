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У Кіровоградській області повітряна куля з людьми застрягла на висоті

У Кіровоградській області повітряна куля з людьми застрягла на висоті

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Знам’янці на Кіровоградщині зачепилася за дерева та застрягла на висоті майже вісім метрів повітряна куля з людьми. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив начальник управління ДСНС в області Віталій Миронюк, передає УНН.

"Вчора у Знам’янці, біля місцевого стадіону, зачепилася за дерева та застрягла на висоті майже вісім метрів повітряна куля з людьми, серед яких троє дорослих та двоє дітей", - написав Миронюк.

Рятувальники прибули на місце події та евакуювали людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Парашутист ВМС США загинув під час стрибка над річкою Гудзон 

Нагадаємо, біля Коломиї в Івано-Франківській області парашутист під час приземлення зачепився та заплутався в опорі ЛЕП. 

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