Чоловік випав із кошика повітряної кулі і загинув
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 червня. УНН. У Жидачівському районі Львівської області з повітряної кулі впав чоловік. Від отриманих травм він помер. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в області, передає УНН.
"В Жидачівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 1 червня близько 21:00 біля села Репехів із кошика власної повітряної кулі випав чоловік. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці події", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 47-річний житель одного із сіл Пустомитівського району.
Тіло направили на судово-медичну експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, в окупованому Криму дівчинку потоком вітру віднесло в кошику повітряної кулі.
Російський слідчий комітет в окупованому Криму порушив справу за фактом організації польоту на аеростаті, в результаті якого 12-річну дівчинку вітром віднесло в кошику повітряної кулі.