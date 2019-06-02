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Чоловік випав із кошика повітряної кулі і загинув

Чоловік випав із кошика повітряної кулі і загинув

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 червня. УНН. У Жидачівському районі Львівської області з повітряної кулі впав чоловік. Від отриманих травм він помер. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в області, передає УНН.

"В Жидачівське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 1 червня близько 21:00 біля села Репехів із кошика власної повітряної кулі випав чоловік. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці події", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 47-річний житель одного із сіл Пустомитівського району.

Тіло направили на судово-медичну експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, в окупованому Криму дівчинку потоком вітру віднесло в кошику повітряної кулі.

Російський слідчий комітет в окупованому Криму порушив справу за фактом організації польоту на аеростаті, в результаті якого 12-річну дівчинку вітром віднесло в кошику повітряної кулі.

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