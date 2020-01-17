Мужчина получил травмы, упав в погреб в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 января. УНН. В Александрии, что в Кировоградской области, спасатели получили сообщение о том, что мужчина 1980 года упал в погреб. Об этом сообщили в пресс-службе управления ДСНС Кировоградской области.
Отмечается, что чрезвычайники с помощью спасательной веревки достали мужчину и на медицинских носилках транспортировали к карете скорой медицинской помощи.
Информации про состояние мужчины на данный момент отсутствует.
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Напомним, в Кропивницкому юноша упал с высоты седьмого этажа в шахту лифта.