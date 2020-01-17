Чоловік травмувався, впавши у погреб на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 січня. УНН. В Олександрії, що на Кіровоградщині, рятувальники отримали повідомлення про те, що чоловік 1980 року народження впав у погреб. Про це УНН поінформували в прес-службі управління ДСНС Кіровоградської області.
Зазначається, що надзвичайники за допомогою рятувальної мотузки дістали чоловіка та на медичних ношах транспортували до карети швидкої медичної допомоги.
Інформація про стан чоловіка на даний момент відсутня.
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Нагадаємо, у Кропивницькому юнак впав з висоти сьомого поверху в шахту ліфта.