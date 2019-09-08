Мужчина и женщина с паспортами "граждан мира" пытались провезти ребенка за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Мужчина и женщина с паспортами “граждан мира” пытались незаконно вывезти ребенка за границу. Об этом сообщает пресс-центр ГПС Украины, информирует УНН.
“Вчера в пункт пропуска „Краковец“ на выезд из Украины прибыли мужчина с женщиной и маленьким ребенком. При пересечении украинско-польской границы мужчина и женщина на паспортный контроль предоставили два паспорта „граждан мира“. Несмотря на то, что эти „сувенирные“ паспорта вообще не являются документами, граждане пытались воспользоваться ими при пересечении границы”, — говорится в сообщении.
“Кроме того, они не имели никаких документов на малолетнюю девочку. Подозрительных граждан пограничники сразу задержали. В ходе дальнейших мероприятий пограничники обнаружили у 34-летней женщины действительный паспорт гражданина Украины для выезда за границу. А 52-летний мужчина оказался гражданином США с видом на жительство в Украине, срок которой истек”, — добавили в пресс-центре.
"Украинка и американец сообщили правоохранителям что 5-летняя девочка, якобы, является их дочерью, но подтвердить это не смогли. За попытку незаконного пересечения границы пограничники привлекли обоих граждан к административной ответственности, “ничтожные “паспорта изъяли”, — говорится в сообщении.
Кроме того пограничники по факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного ст. 149 УК “Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека”, направили сообщение в Национальной полиции.
Для выяснения всех обстоятельств дела пограничники Мостиского отряда передали мужчину с женщиной и ребенком сотрудникам Нацполиции.
Напомним, россиянка пыталась вывезти из Украины старинный самовар.