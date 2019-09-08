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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 82586 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114281 просмотра

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6 марта, 17:07 • 106043 просмотра

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6 марта, 14:10 • 112718 просмотра

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Мужчина и женщина с паспортами "граждан мира" пытались провезти ребенка за границу

Мужчина и женщина с паспортами "граждан мира" пытались провезти ребенка за границу

Киев  •  УНН

 • 15388 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Мужчина и женщина с паспортами “граждан мира” пытались незаконно вывезти ребенка за границу. Об этом сообщает пресс-центр ГПС Украины, информирует УНН.

“Вчера в пункт пропуска „Краковец“ на выезд из Украины прибыли мужчина с женщиной и маленьким ребенком. При пересечении украинско-польской границы мужчина и женщина на паспортный контроль предоставили два паспорта „граждан мира“. Несмотря на то, что эти „сувенирные“ паспорта вообще не являются документами, граждане пытались воспользоваться ими при пересечении границы”, — говорится в сообщении.

“Кроме того, они не имели никаких документов на малолетнюю девочку. Подозрительных граждан пограничники сразу задержали. В ходе дальнейших мероприятий пограничники обнаружили у 34-летней женщины действительный паспорт гражданина Украины для выезда за границу. А 52-летний мужчина оказался гражданином США с видом на жительство в Украине, срок которой истек”, — добавили в пресс-центре.

"Украинка и американец сообщили правоохранителям что 5-летняя девочка, якобы, является их дочерью, но подтвердить это не смогли. За попытку незаконного пересечения границы пограничники привлекли обоих граждан к административной ответственности, “ничтожные “паспорта изъяли”, — говорится в сообщении.

Кроме того пограничники по факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного ст. 149 УК “Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека”, направили сообщение в Национальной полиции.

Для выяснения всех обстоятельств дела пограничники Мостиского отряда передали мужчину с женщиной и ребенком сотрудникам Нацполиции.

Напомним, россиянка пыталась вывезти из Украины старинный самовар.

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