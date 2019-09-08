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Чоловік та жінка з паспортами "громадян світу" намагались провезти дитину за кордон

Чоловік та жінка з паспортами "громадян світу" намагались провезти дитину за кордон

Київ • УНН

 • 15388 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Чоловік та жінка з паспортами “громадян світу” намагалися незаконно вивезти дитину за кордон. Про це повідомляє пресцентр ДПС України, інформує УНН.

“Учора в пункт пропуску „Краківець“ на виїзд з України прибули чоловік з жінкою та маленькою дитиною. Під час перетину українсько-польського кордону чоловік та жінка на паспортний контроль надали два паспорти „громадян світу“. Не дивлячись на те, що ці „сувенірні“ паспорти взагалі не є документами, громадяни намагалися скористатися ними при перетині кордону”, — йдеться у повідомленні.

“Крім того вони не мали жодних документів на малолітню дівчинку. Підозрілих громадян прикордонники одразу затримали. В ході подальших заходів прикордонники виявили у 34-річної жінки дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. А 52-річний чоловік виявився громадянином США з посвідкою на постійне проживання в Україні, термін якої закінчився”, — додали у пресцентрі.

“Українка та американець повідомили правоохоронцям що 5-річна дівчинка начебто є їхньою донькою, але підтвердити це не змогли. За спробу незаконного перетинання кордону прикордонники притягнули обох громадян до адміністративної відповідальності, „нікчемні“ паспорти вилучили”, — йдеться у повідомленні.

Крім того охоронці кордону по факту виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 149 ККУ “Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини”, направили повідомлення до Національної поліції.

Для з’ясування усіх обставин справи прикордонники Мостиського загону передали чоловіка з жінкою та дитиною співробітникам Нацполіції.

Нагадаємо, росіянка намагалася вивезти з України старовинний самовар.

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