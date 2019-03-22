Мужчина регулярно сажал своего больного 30-летнего сына на цепь

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 77581 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 171960 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 140137 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 203657 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 249958 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212145 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245364 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208036 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 486244 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241191 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.8м/с
84%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 31082 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 18448 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 22720 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 24955 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 20593 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 262997 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 239599 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 325050 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 486244 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578047 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 31132 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 203657 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78709 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75303 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80854 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Мужчина регулярно сажал своего больного 30-летнего сына на цепь

Киев • УНН

 • 8860 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Сумской области полиция объявила подозрение мужчине, который незаконно лишал своего больного 30-летнего сына воли, приковывая его цепью за ногу к металлической кровати. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Сумской области, передает корреспондент УНН.

Мужчина регулярно сажал своего больного 30-летнего сына на цепь

Как отметили правоохранители, свой поступок 57-летний отец объяснил тем, что сын с рождения имеет недостатки физического и психологического здоровья и может представлять угрозу для себя и окружающих. О том, что мужчина держит своего сына на железной привязи, правоохранителям стало известно от медиков, приехавших в дом этой семьи по вызову. Как выяснилось, в доме мужчины проживают вдвоем. После того, как три года назад умерла жена хозяина, отец периодически приковывал сына за ногу к кровати цепью, который закреплял замком, в частности, когда выходил из дома.

В то же время к медикам за помощью он не обращался и должным образом за сыном где ухаживал. В отношении отца открытое уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы, совершенное опасным для жизни и здоровья потерпевшего способом, сопровождалось причинением физических страданий) УК Украины, ему уже объявлено подозрение о совершении данного преступления. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. За такие действия ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Пострадавший же сейчас находится под наблюдением медиков, и после всех необходимых обследований он, скорее всего, будет направлен в соответствующее специализированное медучреждение для дальнейшего лечения и реабилитации.

Напомним, полиция Сумской области разыскивает пропавших без вести молодую женщину и ее маленького сына, которые три дня назад ушли из дома.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$79,642.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,629.08