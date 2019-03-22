Мужчина регулярно сажал своего больного 30-летнего сына на цепь

Как отметили правоохранители, свой поступок 57-летний отец объяснил тем, что сын с рождения имеет недостатки физического и психологического здоровья и может представлять угрозу для себя и окружающих. О том, что мужчина держит своего сына на железной привязи, правоохранителям стало известно от медиков, приехавших в дом этой семьи по вызову. Как выяснилось, в доме мужчины проживают вдвоем. После того, как три года назад умерла жена хозяина, отец периодически приковывал сына за ногу к кровати цепью, который закреплял замком, в частности, когда выходил из дома.



В то же время к медикам за помощью он не обращался и должным образом за сыном где ухаживал. В отношении отца открытое уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы, совершенное опасным для жизни и здоровья потерпевшего способом, сопровождалось причинением физических страданий) УК Украины, ему уже объявлено подозрение о совершении данного преступления. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. За такие действия ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.



Пострадавший же сейчас находится под наблюдением медиков, и после всех необходимых обследований он, скорее всего, будет направлен в соответствующее специализированное медучреждение для дальнейшего лечения и реабилитации.



Напомним, полиция Сумской области разыскивает пропавших без вести молодую женщину и ее маленького сына, которые три дня назад ушли из дома.