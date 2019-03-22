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Чоловік регулярно саджав свого хворого 30-річного сина на цеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. На Сумщині поліція оголосила підозру чоловіку, котрий незаконно позбавляв свого хворого 30-річного сина волі, приковуючи його ланцюгом за ногу до металевого ліжка. Про це повідомив відділ комунікації поліції Сумської області, передає кореспондент УНН.

Чоловік регулярно саджав свого хворого 30-річного сина на цеп

Як зазначили правоохоронці, свій вчинок 57-річний батько пояснив тим, що син з народження має вади фізичного та психологічного здоров‘я і може становити загрозу для себе і оточуючих. Про те, що чоловік тримає свого сина на залізному прив‘язі, правоохоронцям стало відомо від медиків, котрі приїхали до будинку цієї родини за викликом. Як з’ясувалось, у помешканні чоловіки проживають удвох. Після того, як три роки тому померла дружина господаря, батько періодично приковував сина за ногу до ліжка ланцюгом, який закріплював замком, зокрема, коли виходив з будинку.

Водночас до медиків за допомогою він не звертався і належним чином за сином де доглядав. Наразі стосовно батька відкрите кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі, вчинене небезпечним для життя та здоров’я потерпілого способом, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань) КК України, йому вже оголошено підозру про вчинення даного злочину. Слідчі готують клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. За такі дії йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Постраждалий же наразі знаходиться під наглядом медиків, і після всіх необхідних обстежень він, скоріш за все, буде направлений до відповідного спеціалізованого медзакладу для подальшого лікування та реабілітації.

Нагадаємо, поліція Сумщини розшукує зниклих безвісти молоду жінку та її маленького сина, які три дні тому пішли з дому.

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