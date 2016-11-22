Мужчина проведет 8 лет в тюрьме за торговлю наркотиками во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Во Львовской области мужчина осужден за торговлю наркотиками вблизи учебных заведений. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
В течение 2015 года сбывал гражданам города наркотические средства (бупренорфин) в местах, вблизи которых проводятся учебные мероприятия. Кроме того, во время его задержания он нанес телесные повреждения работнику правоохранительного органа, а также как установлено незаконно приобрел и без соответствующего разрешения хранил огнестрельное оружие, а именно револьвер и обрез гладкоствольного ружья.
Мужчина признан виновным по ч.2 ст.307, ч.1 ст.263, ч.2 ст.345 УК и приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.