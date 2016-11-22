Чоловік проведе 8 років у тюрмі за торгівлю наркотиками на Львівщині

Упродовж 2015 року збував громадянам міста наркотичні засоби (бупренорфін) у місцях, поблизу яких проводяться навчальні заходи. Крім того, під час його затримання він спричинив тілесні ушкодження працівнику правоохоронного органу, а також як встановлено незаконно придбав та без відповідного дозволу зберігав вогнепальну зброю, а саме револьвер та обріз гладкоствольної рушниці.

Чоловіка визнано винним за ч.2 ст.307, ч.1 ст.263, ч.2 ст.345 ККУ та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.