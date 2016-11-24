Мужчина ограбил 10-летнюю девочку в Полтаве

Так, на улице Некрасова к 10-летней девочке подбежал неизвестный мужчина и вырвал из рук мобильный телефон. Ребенок пришел домой и рассказала о случившемся родным. Мать девочки сообщила о преступлении правоохранителям.

Патрульные полицейские и оперативники по "горячим следам" задержали подозреваемого на Киевском вокзале города Полтава. Задержанный 23-летний житель города Гадяч, как выяснили правоохранители, уже имел проблемы с законом.

Личность доставлена в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.