Мужчина ограбил 10-летнюю девочку в Полтаве
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Полтаве мужчина отобрал у 10-летней девочки мобильный телефон, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Полтавы, пишет УНН-Центр.
Так, на улице Некрасова к 10-летней девочке подбежал неизвестный мужчина и вырвал из рук мобильный телефон. Ребенок пришел домой и рассказала о случившемся родным. Мать девочки сообщила о преступлении правоохранителям.
Патрульные полицейские и оперативники по "горячим следам" задержали подозреваемого на Киевском вокзале города Полтава. Задержанный 23-летний житель города Гадяч, как выяснили правоохранители, уже имел проблемы с законом.
Личность доставлена в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.