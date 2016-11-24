Чоловік пограбував 10-річну дівчинку у Полтаві

Так, на вулиці Некрасова до 10-річної дівчинки підбіг невідомий чоловік і вирвав з рук мобільний телефон. Дитина прийшла додому і розповіла про подію рідним. Мати дівчинки повідомила про злочин правоохоронцям.

Патрульні поліцейські та оперативники по “гарячим слідам” затримали підозрюваного на Київському вокзалі міста Полтава. Затриманий 23-річний житель міста Гадяч, як з’ясували правоохоронці, вже мав проблеми із законом.

Особу доставлено до відділу поліції для з’ясування усіх обставин події.