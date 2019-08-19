Мужчина пойдет под суд за изнасилование 14-летней падчерицы

"Направлено в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего жителя Васильковского района, который в течение длительного времени насиловал малолетнюю падчерицу (ч. 4 ст. 152 УК Украины)", - указали в прокуратуре.

Установлено, что июне 2017 года ранее судимый за умышленное убийство гражданин, пользуясь частым отсутствием сожительницы, систематически издевался и насиловал ее 14-летнюю дочь.

Сейчас с ребенком работают психологи, а злоумышленник находится под стражей. За совершение указанного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Напомним, мужчина пытался изнасиловать женщину, когда она выгуливала собаку.