Мужчина пойдет под суд за изнасилование 14-летней падчерицы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. До 15 лет лишения свободы грозит бывшему заключенному, который больше года насиловал 14-летнюю падчерицу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
"Направлено в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего жителя Васильковского района, который в течение длительного времени насиловал малолетнюю падчерицу (ч. 4 ст. 152 УК Украины)", - указали в прокуратуре.
Установлено, что июне 2017 года ранее судимый за умышленное убийство гражданин, пользуясь частым отсутствием сожительницы, систематически издевался и насиловал ее 14-летнюю дочь.
Сейчас с ребенком работают психологи, а злоумышленник находится под стражей. За совершение указанного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
Напомним, мужчина пытался изнасиловать женщину, когда она выгуливала собаку.