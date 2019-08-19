Чоловік піде під суд за ґвалтування 14-річної падчерки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. До 15 років позбавлення волі загрожує колишньому в’язню, який більше року ґвалтував 14-річну падчерку. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.
"Направлено до суду обвинувальний акт відносно 47-річного жителя Васильківського району, який протягом тривалого часу ґвалтував малолітню падчерку (ч. 4 ст. 152 КК України)", - вказали у прокуратурі.
Встановлено, що з червня 2017 року раніше судимий за умисне вбивство громадянин, користуючись частою відсутністю співмешканки, систематично знущався та ґвалтував її 14-річну доньку.
Наразі з дитиною працюють психологи, а зловмисник перебуває під вартою. За скоєння вказаного злочину йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.
Судовий розгляд кримінального провадження триває.
Нагадаємо, чоловік намагався зґвалтувати жінку, коли вона вигулювала собаку.