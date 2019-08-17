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Чоловік намагався зґвалтувати жінку, коли вона вигулювала собаку

Чоловік намагався зґвалтувати жінку, коли вона вигулювала собаку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Харкові вночі невідомий намагався зґвалтувати жінку, напавши на неї, коли та вигулювала собаку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.

"16 серпня до Холодногірського відділу поліції звернулась 31-річна харків’янка та повідомила, що близько 2:30 на дитячому майданчику невідомий повалив її на землю, зняв з неї шорти та намагався зґвалтувати. Зловмиснику завадила мати заявниці, яка побачила дану ситуацію та відтягнула чоловіка", - вказали у поліції.

Як зазначається, потерпіла вийшла вночі прогуляти собаку біля будинку, де на неї і напав зловмисник.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст.15 ч 1 ст.152 (замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Поліцією приймаються заходи щодо встановлення та затримання зловмисника.

Нагадаємо, жителя Київщини, який ґвалтував свою 12-річну падчерку, судитимуть.

Українські Національні Новини

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