Жителя Київщини, який ґвалтував свою 12-річну падчерку, судитимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Обвинувальний акт щодо 41-річного мешканця Київщини, який вчиняв дії сексуального характеру по відношенню до своєї 12-річної падчерки, скеровано до суду. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.
"Установлено, що чоловік являючись вітчимом дівчинки, вчинив дії сексуального характеру достовірно знаючи, що вона не досягла чотирнадцятирічного віку. Крім того, через короткий проміжок часу він повторив свої злочинні дії", - йдеться у повідомленні.
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За даними прес-служби, дії зловмисника кваліфіковано за ч.4 ст. 152 КК України (зґвалтування, вчинене повторно, тобто вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку, незалежно від її добровільної згоди).
Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.
"Наразі зловмисник перебуває під вартою", - повідомили у прокуратурі.