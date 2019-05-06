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Чоловіку, який гвалтував дітей дружини, дали 15 років

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У Києві до 15 років позбавлення волі засудили зловмисника за сексуальне насильство над 15-річною дівчинкою та її 2-річним братом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

“За результатом судового розгляду Подільським районним судом міста Києва підтримано позицію прокурора, визнано чоловіка винним в інкримінованих злочинах (за сексуальне насильство над 15-річною дівчинкою та її 2-річним братом — ред.) та засуджено до максимального покарання у вигляді 15 років позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.

Зловмисник, проживаючи в цивільному шлюбі з жінкою та її двома дітьми, користуючись перебуванням матері на роботі та її довірою до нього, неодноразово ґвалтував 15-річну дівчинку та її 2-річного брата. Інкриміновані кримінальні правопорушення злочинець вчиняв з застосуванням насильства та з погрозами отруїти матір дітей.

Також, одним з вагомих доказів цих злочинів стали результати комплексних судово-психологічних експертиз потерпілих.

“Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки); ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, що спричинило особливо тяжкі наслідки), ч. 1 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку), ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітнього)”, — зазначається в повідомленні.

До вступу вироку у законну силу суд залишив обвинуваченого під вартою.

Нагадаємо, 2 квітня 2019 року Деснянський районний суд Києва у вівторок обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої падчерки.

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