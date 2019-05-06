Чоловіку, який гвалтував дітей дружини, дали 15 років

КИЇВ. 6 травня. УНН. У Києві до 15 років позбавлення волі засудили зловмисника за сексуальне насильство над 15-річною дівчинкою та її 2-річним братом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.