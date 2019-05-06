Мужчине, который насиловал детей жены, дали 15 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Киеве к 15 годам лишения свободы осудили злоумышленника за сексуальное насилие над 15-летней девочкой и ее 2-летним братом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"По результатам судебного рассмотрения Подольским районным судом города Киева поддержана позиция прокурора, признано мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях (за сексуальное насилие над 15-летней девочкой и ее 2-летним братом - ред.) и приговорено к максимальному наказанию в виде 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Злоумышленник, проживая в гражданском браке с женщиной и ее двумя детьми, пользуясь пребыванием матери на работе и ее доверием к нему, неоднократно насиловал 15-летнюю девочку и ее 2-летнего брата. Инкриминируемые уголовные правонарушения преступник совершал с применением насилия и с угрозами отравить мать детей.
Также, одним из весомых доказательств этих преступлений стали результаты комплексных судебно-психологических экспертиз потерпевших.
"Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 4 ст. 152 (изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия) ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, повлекшее особо тяжкие последствия), ч. 1 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего)", - отмечается в сообщении.
До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей.
Напомним, 2 апреля 2019 года Деснянский районный суд Киева во вторник избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в изнасиловании малолетней падчерицы.