Жителя Киевской области, который насиловал свою 12-летнюю падчерицу, будут судить
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Обвинительный акт в отношении 41-летнего жителя Киевской области, который совершал действия сексуального характера по отношению к своей 12-летней падчерице, направлено в суд. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.
"Установлено, что мужчина являясь отчимом девочки, совершил действия сексуального характера достоверно зная, что она не достигла четырнадцатилетнего возраста. Кроме того, через короткий промежуток времени он повторил свои преступные действия", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, действия злоумышленника квалифицированы по ч.4 ст. 152 УК Украины (изнасилование, совершенное повторно, то есть совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, независимо от его добровольного согласия).
Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
"Сейчас злоумышленник находится под стражей", - сообщили в прокуратуре.