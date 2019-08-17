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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 40634 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118619 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129313 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120516 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125007 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128027 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152790 просмотра

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Мужчина пытался изнасиловать женщину, когда она выгуливала собаку

Мужчина пытался изнасиловать женщину, когда она выгуливала собаку

Киев  •  УНН

 • 22430 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Харькове ночью неизвестный пытался изнасиловать женщину, напав на нее, когда та выгуливала собаку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб ГУНП в области.

"16 августа в Холодногорский отдел полиции обратилась 31-летняя харьковчанка и сообщила, что около 2:30 на детской площадке неизвестный повалил ее на землю, снял с нее шорты и пытался изнасиловать. Злоумышленнику помешала мать заявительницы, которая увидела данную ситуацию и оттянула мужчину", - указали в полиции.

Как отмечается, потерпевшая вышла ночью прогулять собаку возле дома, где на нее и напал злоумышленник.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст.15 ч.1 ст.152 (покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Полицией принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника.

Напомним, жителя Киевской области, который насиловал свою 12-летнюю падчерицу, будут судить.

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