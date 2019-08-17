Мужчина пытался изнасиловать женщину, когда она выгуливала собаку

"16 августа в Холодногорский отдел полиции обратилась 31-летняя харьковчанка и сообщила, что около 2:30 на детской площадке неизвестный повалил ее на землю, снял с нее шорты и пытался изнасиловать. Злоумышленнику помешала мать заявительницы, которая увидела данную ситуацию и оттянула мужчину", - указали в полиции.

Как отмечается, потерпевшая вышла ночью прогулять собаку возле дома, где на нее и напал злоумышленник.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст.15 ч.1 ст.152 (покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Полицией принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника.

Напомним, жителя Киевской области, который насиловал свою 12-летнюю падчерицу, будут судить.