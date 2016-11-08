В Полтавской области выпивший мужчина ударил знакомого ножом в живот
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. На Полтавщине 58-летний мужчина получил от знакомого ранения ножом в живот, сообщили УНН-Центр в пресс-службе ГУНП в Полтавской области.
Как выяснилось, накануне потерпевший распивал спиртные напитки со своим 37-летним знакомым. Во время употребления алкогольных напитков между мужчинами возникла ссора. В результате конфликта знакомый нанес потерпевшему удар ножом в живот.
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По этому факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).
За совершение правонарушения санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Начато досудебное расследование.