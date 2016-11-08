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15 марта, 19:03 • 112119 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157781 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132533 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125436 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109902 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104037 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100475 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Полтавской области выпивший мужчина ударил знакомого ножом в живот

В Полтавской области выпивший мужчина ударил знакомого ножом в живот

Киев • УНН

 • 6464 просмотра

ПОЛТАВА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. На Полтавщине 58-летний мужчина получил от знакомого ранения ножом в живот, сообщили УНН-Центр в пресс-службе ГУНП в Полтавской области.

Как выяснилось, накануне потерпевший распивал спиртные напитки со своим 37-летним знакомым. Во время употребления алкогольных напитков между мужчинами возникла ссора. В результате конфликта знакомый нанес потерпевшему удар ножом в живот.

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По этому факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

За совершение правонарушения санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Начато досудебное расследование.

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