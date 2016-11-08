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Чоловік напідпитку вдарив знайомого ножем у живіт на Полтавщині

Чоловік напідпитку вдарив знайомого ножем у живіт на Полтавщині

Київ • УНН

 • 6464 перегляди

ПОЛТАВА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Полтавщині 58-річний чоловік отримав від знайомого поранення ножем у живіт, повідомили УНН-Центр у прес-службі ГУНП у Полтавській області.

Як з’ясувалося, напередодні потерпілий розпивав спиртні напої зі своїм 37-річним знайомим. Під час вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка. У результаті конфлікту знайомий наніс потерпілому удар ножем у живіт.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

За вчинення правопорушення санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Розпочато досудове розслідування.

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