Чоловік напідпитку вдарив знайомого ножем у живіт на Полтавщині
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Полтавщині 58-річний чоловік отримав від знайомого поранення ножем у живіт, повідомили УНН-Центр у прес-службі ГУНП у Полтавській області.
Як з’ясувалося, напередодні потерпілий розпивав спиртні напої зі своїм 37-річним знайомим. Під час вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка. У результаті конфлікту знайомий наніс потерпілому удар ножем у живіт.
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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).
За вчинення правопорушення санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Розпочато досудове розслідування.