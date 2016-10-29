Выпивший мужчина пытался разрушить двери в квартиру бывшей жены
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 29 октября. УНН. 27 октября, около 20.00, патрульные полицейские получили вызов о том, что на улице Стрелецкой человек в состоянии алкогольного опьянения пытается попасть в квартиру к бывшей жене, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Виннице, пишет УНН-Центр.
Прибыв на место происшествия, полицейские встретили мужчину в подъезде. На металлическую ручку двери квартиры, в которой проживает его жена с 3-летним сыном, он намотал электрический провод, который был подключен к сети. На глазах у патрульных человек сорвал его с дверной ручки.
При задержании лица инспекторы применили физическую силу и спецсредства. Надев на мужчину наручники, стражи порядка доставили его в отделение и составили протокол по ч. 2 ст 173-2 КУоАП (насилие в семье).
Отмечается, что в течение последнего года задержанный уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.