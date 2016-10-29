Чоловік напідпитку намагався зруйнувати двері в квартиру колишньої дружини
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. 27 жовтня, близько 20.00, патрульні поліцейські отримали виклик про те, що на вулиці Стрілецькій чоловік у стані алкогольного сп’яніння намагається потрапити в квартиру до колишньої дружини, повідомили у прес-службі патрульної поліції Вінниці, пише УНН-Центр.
Прибувши на місце події, полісмени зустріли чоловіка в під’їзді. На металеву ручку дверей квартири, у якій проживає його дружина із 3-річним сином, він намотав електричний дріт, який був підключений до мережі. На очах у патрульних чоловік зірвав його з дверної ручки.
При затриманні особи інспектори застосували фізичну силу та спецзасоби. Надівши на чоловіка кайданки, охоронці порядку доставили його до відділку та склали протокол за ч. 2 ст 173-2 КУпАП (насильство в сім’ї).
Зазначається, що протягом останнього року затриманий уже притягувався до відповідальності за аналогічне правопорушення.