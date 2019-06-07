Мужчина пытался ввезти в Украину детали самолетов

Пограничники изъяли контрабанду в микроавтобусе Volkswagen, которым управлял 47-летний закарпатец, который приехал из Словакии.

Таможенники направили транспортное средство для углубленного осмотра. В багажном отделении обнаружили запчасти для вертолетов и самолетов.

"О находке сообщили работникам СБУ. В действиях водителя микроавтобуса усматриваются признаки уголовного нарушения, предусмотренного ст. 333 УК Украины "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю", - резюмировали пограничники.

Напомним, иностранец пытался вывезти из Украины раритетное оружие.