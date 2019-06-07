Чоловік намагався завезти в Україну деталі літаків

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КИЇВ. 7 червня. УНН. На українсько-словацькому кордоні, в пункті пропуску "Ужгород" прикордонники вилучили в українця контрабандны авіазапчастини, повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Прикордонники вилучили контрабанду в мікроавтобусі Volkswagen, яким керував 47-річний закарпатець, що приїхав зі Словаччини.

Митники скерували транспортний засіб для поглибленого огляду. У багажному відділенні виявили запчастини для гелікоптерів та літаків.

"Про знахідку було повідомлено працівників СБУ. У діях водія мікроавтобуса вбачаються ознаки кримінального порушення, передбаченого ст. 333 КК України "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю", - резюмували прикордонники.

Нагадаємо, іноземець намагався вивезти з України раритетну зброю.

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