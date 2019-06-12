Мужчина на Прикарпатье повесился в беседке

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"На территории собственного двора (в беседке) совершил суицид через повешение гражданин 1967 года", - указали в управлении.

Как отмечается, это произошло 11 июня 2019 года около 13:00 в селе Старые Кривотулы Тисменицкого района.

Напомним, в Запорожье мужчина зарубил жену, а потом повесился.