Мужчина на Прикарпатье повесился в беседке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Мужчина повесился в беседке в селе в Ивано-Франковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
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"На территории собственного двора (в беседке) совершил суицид через повешение гражданин 1967 года", - указали в управлении.
Как отмечается, это произошло 11 июня 2019 года около 13:00 в селе Старые Кривотулы Тисменицкого района.
Напомним, в Запорожье мужчина зарубил жену, а потом повесился.