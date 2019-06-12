Чоловік на Прикарпатті повісився в альтанці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Чоловік повісився в альтанці у селі в Івано-Франківській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
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"На території власного подвір’я (в альтанці) вчинив суїцид через повішення громадянин 1967 року народження", - вказали в управлінні.
Як зазначається, це сталося 11 червня 2019 року близько 13:00 у селі Старі Кривотули Тисменицького району.
Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік зарубав дружину, а потім повісився.