Мужчина на Прикарпатье попал в больницу из-за укуса змеи

"11 сентября в 17:25 в Яремчанскую ЦГБ госпитализирован гражданин, 1969 года рождения, жителя села Микуличин, с диагнозом укус змеи", - указали в управлении.

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Как отмечается, состояние пострадавшего удовлетворительное.

Напомним, мужа укусила гадюка в поле в Херсонской области.