Мужчина на Прикарпатье попал в больницу из-за укуса змеи
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Мужчину на Прикарпатье госпитализировали из-за укуса змеи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
"11 сентября в 17:25 в Яремчанскую ЦГБ госпитализирован гражданин, 1969 года рождения, жителя села Микуличин, с диагнозом укус змеи", - указали в управлении.
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Как отмечается, состояние пострадавшего удовлетворительное.
Напомним, мужа укусила гадюка в поле в Херсонской области.