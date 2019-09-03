Львів'янка опинилася у лікарні через укус змії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Жінку на Львівщині госпіталізували через укус змії. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"2 вересня о 22:17 до Золочівської ЦРЛ, у стані середнього ступеню тяжкості, було госпіталізовано мешканку міста Львова 1959 року народження, яку у селі Нестюки Золочівського району в ліву гомілку вкусила змія", - вказали у департаменті.
Нагадаємо, за добу 13 серпня на Львівщині змії покусали чотирьох людей.