Львовянка оказалась в больнице из-за укуса змеи
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Женщину во Львовской области госпитализировали из-за укуса змеи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"2 сентября в 22:17 в Золочевскую ЦРБ, в состоянии средней степени тяжести, была госпитализирована жительница города Львова 1959 года рождения, которую в селе Нестюки Золочевского района в левую голень укусила змея", - указали в департаменте.
Напомним, за сутки 13 августа во Львовской области змеи покусали четырех человек.