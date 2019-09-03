Львовянка оказалась в больнице из-за укуса змеи

"2 сентября в 22:17 в Золочевскую ЦРБ, в состоянии средней степени тяжести, была госпитализирована жительница города Львова 1959 года рождения, которую в селе Нестюки Золочевского района в левую голень укусила змея", - указали в департаменте.

Напомним, за сутки 13 августа во Львовской области змеи покусали четырех человек.