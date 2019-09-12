Чоловік на Прикарпатті потрапив у лікарню через укус змії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Чоловіка на Прикарпатті госпіталізували через укус змії. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"11 вересня о 17:25 до Яремчанської ЦМЛ госпіталізовано громадянина, 1969 року народження, жителя села Микуличин, з діагнозом укус змії", - вказали в управлінні.
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Як зазначається, стан потерпілого задовільний.
Нагадаємо, чоловіка вкусила гадюка у полі на Херсонщині.