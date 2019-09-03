Чоловіка вкусила гадюка у полі на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Херсонській області чоловік під час роботи в полі отримав укус гадюки. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської облдержадміністрації.
"2 вересня 2019 року о 14:50 Чаплинський район, с. Долматівка. Під час роботи в полі отримав укус гадюки чоловік 1985 року народження, якого госпіталізовано до реанімаційного відділення Чаплинської ЦРЛ (центральної райлікарні – ред.)", - йдеться в повідомленні.
За даними департаменту, чоловік перебуває у стані середньої важкості.
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Нагадаємо, жінку на Львівщині госпіталізували через укус змії.