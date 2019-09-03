Мужчину укусила гадюка в поле в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Херсонской области мужчина во время работы в поле получил укус гадюки. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации.
"2 сентября 2019 года в 14:50 Чаплинский район, с. Долматовка. Во время работы в поле получил укус гадюки мужчина 1985 года рождения, который госпитализирован в реанимационное отделение Чаплинской ЦРБ (центральной райбольницы - ред.)", - говорится в сообщении.
По данным департамента, человек находится в состоянии средней тяжести.
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Напомним, женщину во Львовской области госпитализировали из-за укуса змеи.