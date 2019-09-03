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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112142 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122827 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114359 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120318 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125454 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150943 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150541 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Мужчину укусила гадюка в поле в Херсонской области

Мужчину укусила гадюка в поле в Херсонской области

Киев  •  УНН

 • 18882 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Херсонской области мужчина во время работы в поле получил укус гадюки. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации.

"2 сентября 2019 года в 14:50 Чаплинский район, с. Долматовка. Во время работы в поле получил укус гадюки мужчина 1985 года рождения, который госпитализирован в реанимационное отделение Чаплинской ЦРБ (центральной райбольницы - ред.)", - говорится в сообщении.

По данным департамента, человек находится в состоянии средней тяжести.

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Напомним, женщину во Львовской области госпитализировали из-за укуса змеи.

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