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Мужчина в Хмельницкой области заказал убийство экс-сожительницы за 2 тыс. долл. - полиция

Мужчина в Хмельницкой области заказал убийство экс-сожительницы за 2 тыс. долл. - полиция

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Правоохранители в Хмельницкой области предупредили совершение заказного убийства и задержали заказчика - мужчина заказал убийство бывшей сожительницы за 2000 долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Цитата:

"Правоохранители получили информацию, что 49-летний житель соседней области запланировал убийство своей бывшей сожительницы и ищет исполнителя. Установлено, что заказчик имел длительный конфликт с потерпевшей. Жизнь 46-летней женщины злоумышленник оценил в 2100 долларов США", - говорится в сообщении.

Детали

Так, правоохранители имитировали исчезновение и убийство женщины, чтобы "исполнитель" смог предоставить заказчику доказательства выполненного заказа.

Сообщается, что заказчика правоохранители задержали в Каменец-Подольском в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу во время передачи "киллеру" средств за выполненную работу.

В рамках начатого следователями ГУНП уголовного производства по ч. 1 ст. 14 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении мужчине подозрения.

Отмечается, что следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним

В Киевской области недавно были разоблачены и задержаны двое жителей региона по подозрению в умышленном убийстве. По данным следствия, сын "заказал" отца приятелю.

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