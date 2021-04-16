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Чоловік на Хмельниччині замовив вбивство ексспівмешканки за 2 тисячі доларів - поліція

Київ • УНН

 • 26203 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Правоохоронці на Хмельниччині попередили вчинення вбивства на замовлення і затримали замовника - чоловік замовив вбивство колишньої співмешканки за 2 тисячі доларів. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Цитата:

“Правоохоронці отримали інформацію, що 49-річний мешканець сусідньої області запланував вбивство своєї колишньої співмешканки і шукає виконавця. Встановлено, що замовник мав тривалий конфлікт з потерпілою. Життя 46-річної жінки зловмисник оцінив у 2100 доларів США”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, правоохоронці зімітували зникнення та вбивство жінки, аби “виконавець” зміг надати замовнику докази виконаного замовлення.

Повідомляється, що замовника правоохоронці затримали в Кам’янці-Подільському в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу під час передачі “кіллеру” коштів за виконану роботу.

У межах розпочатого слідчими ГУНП кримінального провадження за ч. 1 ст. 14, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального Кодексу України вирішується питання про оголошення чоловікові підозри.

Зазначається, що слідчі клопотатимуть перед судом про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо

На Київщині нещодавно було викрито та затримано двох жителів регіону за підозрою в умисному вбивстві. За даними слідства, син “замовив” батька приятелю.

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