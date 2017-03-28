Мужчина в Донецкой области погиб при попытке разобрать противотанковую гранату

“СММ уточняла сообщения о жертвах среди гражданского населения и повреждения зданий. 25 марта медработники морга в подконтрольном правительству г.Покровский (55 км северо-западнее Донецка) сообщили СММ, что ночью 23 марта к ним доставили тело молодого человека с подконтрольного правительству с.Ивановка (65 км северо-западнее Донецка). Согласно медицинскому заключению, человек скончался от ранений, которые он получил от взрыва. Сотрудник полиции в Покровском подтвердил СММ факт гибели и добавил, что, по словам матери погибшего, он ушел в поисках металлолома. По словам полицейского, жертва сделал неудачную попытку разобрать противотанковую гранату, вызвав ее взрыв”, — говорится в отчете.

Как сообщал УНН, беспилотник ОБСЕ обстреляли на Донбассе.