Мужчина в Донецкой области погиб при попытке разобрать противотанковую гранату

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 35589 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103318 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118745 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177760 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129781 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124692 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117210 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106483 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107524 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103907 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Мужчина в Донецкой области погиб при попытке разобрать противотанковую гранату

Мужчина в Донецкой области погиб при попытке разобрать противотанковую гранату

Киев  •  УНН

 • 7966 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В селе Ивановка Донецкой области мужчина погиб при попытке разобрать невзорвавшуюся противотанковую гранату, вызвав ее взрыв. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.

“СММ уточняла сообщения о жертвах среди гражданского населения и повреждения зданий. 25 марта медработники морга в подконтрольном правительству г.Покровский (55 км северо-западнее Донецка) сообщили СММ, что ночью 23 марта к ним доставили тело молодого человека с подконтрольного правительству с.Ивановка (65 км северо-западнее Донецка). Согласно медицинскому заключению, человек скончался от ранений, которые он получил от взрыва. Сотрудник полиции в Покровском подтвердил СММ факт гибели и добавил, что, по словам матери погибшего, он ушел в поисках металлолома. По словам полицейского, жертва сделал неудачную попытку разобрать противотанковую гранату, вызвав ее взрыв”, — говорится в отчете.

Как сообщал УНН, беспилотник ОБСЕ обстреляли на Донбассе.

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