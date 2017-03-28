Чоловік на Донеччині загинув при спробі розібрати протитанкову гранату

“СММ уточнювала повідомлення про жертви серед цивільного населення та пошкодження будинків. 25 березня медпрацівники моргу в підконтрольному урядові м.Покровськ (55 км на північний захід від Донецька) повідомили СММ, що вночі 23 березня до них доправили тіло молодого чоловіка з підконтрольного урядові с.Іванівка (65 км на північний захід від Донецька). Згідно з медичним висновком, молодик помер від поранень, яких він отримав від вибуху. Співробітник поліції в Покровську підтвердив СММ факт загибелі і додав, що, за словами матері загиблого, він пішов у пошуках металобрухту. За словами поліцейського, жертва зробив невдалу спробу розібрати протитанкову гранату, спричинивши її вибух”, — йдеться у звіті.

Як повідомляв УНН, безпілотник ОБСЄ обстріляли на Донбасі.