Мужчина в Донецкой области пытался сесть в автобус с тремя боевыми гранатами

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42812 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102961 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157866 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117080 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116918 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112802 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104465 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107122 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103611 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153961 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Мужчина в Донецкой области пытался сесть в автобус с тремя боевыми гранатами

Мужчина в Донецкой области пытался сесть в автобус с тремя боевыми гранатами

Киев  •  УНН

 • 16536 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 1 апреля. УНН. В г.Курахово Донецкой области полицейские задержали мужчину, который пытался сесть в автобус с тремя боевыми гранатами. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.

Во время усиленных мер безопасности на автовокзале в Марьинском районе патрульный наряд изъял у жителя Харьковской области мини-арсенал боеприпасов. Правонарушитель ждал автобус и планировал вывезти гранаты домой.

“30-летний житель Харьковской области прятал в кармане куртки три гранаты Ф-1 и запалы к ним. С этим взрывным багажом он собирался сесть в автобус, полный людей. Мужчина объяснил, что нашел боеприпасы в начале марта у Кураховского водохранилища. Вместо того, чтобы сдать их в полицию, он пытался тайком вывезти их в Харьковскую обл.”, — рассказали в полиции.

В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами” Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 1 марта в Марьянке 55 летний мужчина подорвался 5 на растяжке .

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