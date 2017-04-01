Мужчина в Донецкой области пытался сесть в автобус с тремя боевыми гранатами

Во время усиленных мер безопасности на автовокзале в Марьинском районе патрульный наряд изъял у жителя Харьковской области мини-арсенал боеприпасов. Правонарушитель ждал автобус и планировал вывезти гранаты домой.

“30-летний житель Харьковской области прятал в кармане куртки три гранаты Ф-1 и запалы к ним. С этим взрывным багажом он собирался сесть в автобус, полный людей. Мужчина объяснил, что нашел боеприпасы в начале марта у Кураховского водохранилища. Вместо того, чтобы сдать их в полицию, он пытался тайком вывезти их в Харьковскую обл.”, — рассказали в полиции.

В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами” Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 1 марта в Марьянке 55 летний мужчина подорвался 5 на растяжке .