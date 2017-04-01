Чоловік на Донеччині намагався сісти в автобус з трьома бойовими гранатами
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 1 квітня. УНН. У м.Курахово на Донеччині поліцейські затримали чоловіка, який намагався сісти в автобус з трьома бойовими гранатами. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.
Під час посилених заходів безпеки на автовокзалі в Мар’їнському районі патрульний наряд вилучив у жителя Харківської області міні-арсенал боєприпасів. Правопорушник чекав автобус і планував вивезти гранати додому.
"30-річний житель Харківської області ховає в кишені куртки три гранати Ф-1 і запали до них. З цим вибуховим багажем він збирався сісти в автобус, повний людей. Чоловік пояснив, що знайшов боєприпаси на початку березня біля Курахівського водосховища. Замість того, щоб здати їх в поліцію, він намагався потайки вивезти їх в Харківську область“,- розповіли у поліції.
Відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України, за що передбачено до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 1 березня у Мар’янці 55 річний чоловік підірвався 5 на розтяжці.